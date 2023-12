Vechtpartij bij kerstfeest in Beverwijks café: 'Twee tanden eruit'

Bij een vechtpartij in een café in Beverwijk is vannacht een persoon ernstig gewond geraakt. Toch heeft de politie geen aanhoudingen verricht. Het slachtoffer wil namelijk geen aangifte doen en ook de rest van de cafébezoekers houden de kaken stijf op elkaar tegen de politie. Eén van de bezoekers doet bij NH toch zijn verhaal.

"Van wat ik heb gehoord ging het om oud zeer tussen wat jonge jongens", vertelt een cafébezoeker aan NH die anoniem wil blijven. "Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Ik ben er tussengesprongen. Zelf ben ik gelukkig wel ongeschonden uit de strijd gekomen."

Het letsel van het slachtoffer was volgens de bezoeker wel flink. "Volgens mij lagen er twee tanden bij hem uit. Ik kom af en toe in dat café, maar ik kende die jongens verder niet."

Kerstfeest

De melding van de vechtpartij kwam rond middernacht binnen bij de politie. Met veel wagens en een hondengeleider gingen ze op het café op de kruising van de Arendsweg en Boeweg in Beverwijk af. Daar was op dat moment een kerstfeest aan de gang. De politie trof in het café een persoon aan met 'ernstig letsel' in het gezicht, vertelt een woordvoerder. Die is naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de Koninklijke Marechaussee (KMar) was aanwezig bij Café Scheiwijck. Dat gebeurt volgens de politie wel vaker, omdat de KMar ook actief in het gebied aanwezig is. "Dan assisteren ze ons soms bij meldingen", aldus de politiewoordvoerder.

Geen aangifte

Er zijn geen aanhoudingen verricht, ondanks het zware lichamelijke letsel dat één van de betrokkenen opliep bij de vechtpartij. "De cafébezoekers waren niet mededeelzaam en het slachtoffer wilde geen aangifte doen. We hebben er niet de vinger achter kunnen krijgen wat er precies is gebeurd."

De anonieme cafébezoeker vindt het vooral vervelend voor de eigenaar van het café. "Het is een leuk buurtcafé, dit is lullig voor de eigenaren." Volgens hem stond er geen beveiliger bij de deur. "Daarom heb ik tegen de eigenaren gezegd: zet die volgende keer wel neer. Dat dit gebeurde is gewoon zonde en jammer."