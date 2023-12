De fiets van de afkickende Michael werd gestolen, maar hij kreeg gratis een nieuwe

Hij woont via begeleid wonen in Hoorn en zet zich via vrijwilligerswerk in voor de maatschappij. Zo is hij veel te vinden bij dierenweide De Zoets Inval en helpt hij bij Christengemeente De Hoorn. "Iedereen is daar met je. Dat geeft goede energie." Daarnaast volgt hij een opleiding tot sociaal werker. "Ik wil jongeren helpen die problemen hebben. Vanuit mijn eigen verleden ken ik veel instanties en heb ik een aardig netwerk."

Sinds 14 weken zit hij in een hersteltraject, om van zijn verslaving af te komen. "Het gaat goed", zegt Michael opgewekt. "Ik probeer ook te stoppen met roken, maar dat is een stuk moeilijker."

23 jaar lang was Michael veelvuldig gebruiker van cannabis. "Ik blowde al op de middelbare school. En daarna voor het werk, tijdens het werk in de bouw, eigenlijk altijd. Een grammetje per dag ging er wel door. Ik heb ook veel coke gebruikt. Daardoor kamp ik nu ook met schulden."

"Het zadel moest nog even goed gezet worden, maar ik wilde al wegfietsen. Zo blij was ik ermee."

Het hebben van een fiets is voor hem cruciaal. En laat juist die laatst zijn gestolen. "Gewoon, uit het fietsenrek voor de deur. Dan sta je wel even raar te kijken, hoor." De tweewieler is voor hem niet alleen een vervoermiddel. "Zonder fiets kan ik niets beginnen. Ik heb veel structuur nodig en dat is zonder fiets een stuk moeilijker. Naar de dierenweide is het voor mij drie kwartier lopen, naar mijn vriendin ook. Naar mijn ouders een halfuur. Dat is met dit weer geen pretje."

Nieuwe fiets: "Vet netjes!"

Gelukkig waren daar Jan en Lida Kooijman, die met hun actie Fietsjes voor Minima al zoveel mensen blij hebben gemaakt met een andere fiets. "Vet netjes!", vindt hij. "Het zadel moest nog even goed gezet worden, maar ik wilde al wegfietsen. Zo blij was ik ermee. Of je nu tien minuutjes moet fietsen, of een halfuur lopen, dat scheelt nogal."

Een fiets als toegangspoort naar een mooie toekomst. "Het gaat allemaal hartstikke goed, zeker nu ik weer een nieuwe fiets heb. Ik ben een blije jongen. Er komen mooie dingen aan in het nieuwe jaar. Een eigen huis, de opleiding, ik heb er zin in. Ik ga fietsend het nieuwe jaar in!"