Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten in het noordwestelijk kustgebied. Het weerinstituut geeft voor de provincies Noord-Holland en Friesland code geel af.

Landinwaarts in onze provincie komen windstoten voor van 90 kilometer per uur. De waarschuwing geldt tot het middaguur. In de middag gaat het minder hard waaien, verwacht de weerdienst.