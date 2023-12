Zeewater beukte vannacht tegen het restaurant van Boy: "Het was spannend"

Het restaurant is gevestigd in de haven van Oudeschild. Restauranteigenaren moeten daar rekening houden met hoogwater, dus toen duidelijk werd dat storm Pia over de provincie zou razen, zijn er al voorzorgsmaatregelen getroffen.

Op NH Radio vertelt Schuiling dat het water 's nachts tot 2,66 meter hoog kwam. De ingang van het restaurant zit op 1,60 meter. Een meter water beukte dus tegen de ingang van het restaurant. Met schotten en waterpompen probeerden ze het water buiten te houden.

"We zijn de hele nacht gebleven. In de 9 jaar dat we dit restaurant hebben, was dit wel de hoogste meting. Het water werd hoger en hoger, dus dat was wel echt even spannend", aldus Schuiling.

1900 liter per minuut

Het restaurant zelf is droog gebleven, op een klein beetje water dat door kiertjes binnenkwam na. Voor het bijgebouw geldt dat niet, daar werd op het hoogtepunt 1900 liter water per minuut naar buiten gepompt. "Het was spannend, maar ook wel echt bijzonder."

Om kwart over zes vanmorgen gingen Schuiling en zijn partner pas naar huis. Om 12 uur vanmiddag ging het restaurant gewoon weer open. "Gewoon weer door!", aldus Schuiling. "En dat is maar goed ook, want kerst staat voor de deur."

Onderling hebben de restauranteigenaren in Oude Schild contact met elkaar gehad. Allemaal hebben ze de storm goed doorstaan.