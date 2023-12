Het sportmoment van Edward Dekker: een avondje Studio Voetbal

Het gebeurt niet vaak dat het moeilijk kiezen is wat je nou bijblijft als je terugkijkt op een jaar. In 2023 vechten de finale van het AZ Onder 18 Youth-team, de crisis bij FC Volendam, de rellen op de hoofdtribune bij AZ - West Ham United en mijn uitnodiging om te gast te zijn bij Studio Voetbal om voorrang.

Edward Dekker, Sjoerd van Ramshorst en Jack Mühren (vlnr) - Foto: eigen foto

Om met de rellen te beginnen: die zijn natuurlijk te bizar voor woorden. Het overschaduwt volledig het succes van AZ in de Conference League. Er is veel over gezegd en geschreven en of het nog niet erg genoeg is, komen daar later de ongeregeldheden met Legia Warschau overheen. Geen zwarte bladzijde, maar een heel boekwerk dat je het liefste direct in de open haard zou smijten.

"Op vrijdag besluit NH dat 'we' naar Nyon moeten. De wedstrijd is maandag" Edward Dekker

Veel leuker is natuurlijk het enorme succes dat AZ Onder 18 jaar boekt in de Youth League. Grote clubs verslaan en dan de finale in Zwitserland ook nog eens winnen. Voor die jongens een onvergetelijke ervaring, maar zeker ook voor mij. Al is het maar omdat NH na het bereiken van de finale op vrijdag besluit dat 'we' naar Nyon moeten. Voor de duidelijkheid de wedstrijd is maandag. Tekst gaat verder onder de foto's.

Edward Dekker en Frank van der Meijden in Zwitserland eigen foto

Edward Dekker aan het werk in Zwitserland NH Sport/Frank van der Meijden

Edward Dekker aan het werk bij de finale in Zwitserland NH Sport/Frank van der Meijden

In allerijl wordt de boel opgetuigd. Wie kan daarheen? Accreditaties moeten aangevraagd. Hotel geboekt. Auto geregeld. Tolvignet? Regelen we later. Hup. Gaan. Ik weet nog dat ik op vrijdagavond als verslaggever op de tribune bij een wedstrijd van FC Volendam zat en dat ik de volgende ochtend met collega Frank van der Meijden met de auto naar Zwitserland rij. Een bijzondere trip met een geweldige afloop. Lees het verhaal van Frank, eerder deze week, maar terug. Dinsdagavond laat komen we een tikkie gesloopt, maar voldaan, thuis. Het is mooi dat we dit succes live hebben meegemaakt.

Complete chaos FC Volendam Het meest bijzondere aan dit jaar blijft toch de complete chaos waarin FC Volendam verzeild raakt. Van de Houdini-act waarmee trainer Wim Jonk zijn ploeg voor degradatie behoedt, de woedeaanval van voorzitter Jan Smit tijdens de supportersavond in De Jozef tot de complete ontmanteling van Team Jonk een paar weken terug. De documentaire van zes afleveringen op NPO 1 gaf al een aardig inkijkje, maar wat er daarna nog allemaal gebeurt bij de FC is eigenlijk met geen pen te beschrijven.

"Nadat de bom is gebarsten, word ik gebeld of ik op zondagavond in Studio Voetbal te gast wil zijn" Edward Dekker

Al het geruzie haalt niet alleen De Telegraaf, maar ook Shownieuws, Even tot Hier en dus ook Studio Voetbal. Nadat de bom is gebarsten, word ik gebeld of ik op zondagavond in Studio Voetbal te gast wil zijn. Met Jack Mühren, broer van Arnold en Gerrie, maak ik nu voor het derde seizoen voetbaltalkshow De Aftrap vanuit Volendam. Vandaar dat ze bij ons uitkomen. Tekst gaat verder onder de foto.

Jack Mühren en Edward Dekker (r) - Foto: Klaas Hansen

Jack, tevens stadionspeaker van de FC én bovenal Volendammer, wil nadrukkelijk geen partij kiezen in de stammenstrijd. Wel kan hij als geen ander in de uitzending het sentiment in het dorp typeren. Ik zit er als regionale journalist voor de duiding. Ja, Jan Smit heeft veel goeds gedaan voor de voetbalclub. En ja de Raad van Commissarissen heeft geen ongelijk dat ze de financiële risico's die FC Volendam nam als bij een beleggingsproduct het etiket 'zeer hoog' opplakken. In een minuut of zeven wordt de hele kwestie besproken. De vragen zijn vooraf doorgenomen. Het gesprek vanaf de eerste rij verloopt helder en strak.

"Normaal kijk ik Studio Voetbal thuis vanaf de bank. Nu rij ik na NH Sport naar het Mediapark" Edward Dekker

Een mooie ervaring om mee te maken. Normaal kijk ik Studio Voetbal thuis vanaf de bank, nadat ik eerder op die dag zelf de radio-uitzending van NH Sport heb gepresenteerd. Nu rij ik na NH Sport naar het Mediapark en maak ik het programma van dichtbij mee. Detectiepoortjes Als gasten hoeven wij binnenkomst niet in de rij te staan en door de detectiepoortjes. We worden keurig opgehaald en naar een sfeervolle ruimte gebracht met koffie en wat lekkers. Vanaf de bank kijken we naar een groot scherm met Spaans voetbal. Na een bezoekje aan de visagist zien we hoe één voor één de tafelgasten binnendruppelen. Ze stellen zich netjes voor en het gesprek gaat gelijk over hetgeen ons bindt: voetbal. Tekst gaat door onder de foto.

Edward Dekker, Pierre van Hooijdonk en Jack Mühren (vlnr) - Foto: eigen foto

Een kwartier voor het begin van de live-uitzending lopen we met z'n allen richting de studio waar het publiek al keurig op zijn plek zit. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Natuurlijk tijdens de uitzending geen telefoons aan. Verder het dringende verzoek om niet naar de schermen te kijken, maar naar de tafel en natuurlijk vooral enthousiast te applaudisseren. Daar hebben ze bij Studio Voetbal een speciaal mannetje voor, zo had oud-bondscoach Guus Hiddink ons in De Aftrap al verklapt. TV-sterren Achtereenvolgens worden Sjoerd van Ramshorst, Ibrahim Afellay, Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk en Bart Vriends als ware tv-sterren onder een klaterend applaus naar de tafel geroepen. Voor hen ietwat ongemakkelijk merk ik, maar dat geldt dan toch zeker voor Jack en mij als ons dat onthaal ten deel valt. Tekst gaat verder onder de foto.

Guus Hiddink en Edward Dekker (r) - Foto: Klaas Hansen

De uitzending zelf vliegt voorbij. Na afloop is er nog heel kort voor iedereen de gelegenheid om foto's te maken en wordt het publiek de studio uitgeleid. Wij gaan terug naar boven. Inmiddels is de koffie met amandelstaaf en speculaas ingeruild voor bier, fris, toastjes en chips.

"Gelijk volgt een eerste evaluatie" Edward Dekker

Gelijk volgt een eerste evaluatie. Dat het geluid van het publiek nog niet optimaal is en waarom een komisch beeldfragment van een struikelende Steven Berghuis de uitzending niet heeft gehaald? En natuurlijk of 'het item Volendam' naar tevredenheid is besproken. Met een fraaie fles wijn als bedankje stap ik iets na middernacht de auto in richting huis. Tekst gaat verder onder de foto's.

Gertjan Verbeek, Edward Dekker en Jeroen Ketting (vlnr) in De Aftrap Klaas Hansen

Jack Mühren en Edward Dekker (r) Klaas Hansen

Olaf Lindenbergh (l) en Edward Dekker in De Aftrap Klaas Hansen

Jack Mühren, Erik van den Berg, Frits Barend en Edward Dekker (vlnr) in De Aftrap Klaas Hansen