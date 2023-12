Storm Pia heeft in Schoorl en Egmond haar sporen nagelaten. In Schoorl zijn betonplaten van hun plek gerukt, daar wordt nu met man en macht gewerkt zodat het strandpaviljoen tijdens de kerst weer open kan. In Egmond aan Zee zijn zandkliffen van 2 meter hoog ontstaan. Dat lijkt leuk, maar het is vooral gevaarlijk: "Mensen kunnen onder het zand bedolven raken."