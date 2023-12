Koggenland start campagne voor opruimen vuuwerkresten: "Schadelijk voor natuur"

In Koggenland begint vandaag een campagne om vuurwerkresten beter op te ruimen. "Inmiddels weten de meeste mensen wel dat ze voorzichtig moeten zijn met afsteken en een vuurwerkbril en gehoorbescherming een absolute ‘must’ zijn. Ook voor omstanders. Wat echter weinig mensen weten, is hoe schadelijk vuurwerkresten zijn", aldus de gemeente.

Onder de naam '#knalweg' wordt de campagne vandaag afgetrapt, en die loopt tot en met nieuwjaarsdag. Via sociale media krijgen vuurwerkkopers tips over hoe zij om kunnen gaan met de resten van afgestoken vuurwerk.

"Vuurwerkresten zien er niet alleen vies uit, ze zijn ook gevaarlijk en vooral heel schadelijk voor het milieu, planten en dieren", stelt de gemeente Koggenland. "Vuurwerkresten bevatten plastics en giftige metalen zoals koper, barium en antimoon. Als deze in de grond terecht komen, richten ze veel schade aan. Voor veel planten en dieren zijn de vuurwerkresten zelfs dodelijk. Uiteindelijk komen ze in het grondwater terecht met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn niet ontbrande vuurwerkresten ook nog extra gevaarlijk voor kinderen en huisdieren."

Het opruimen van vuurwerkresten hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. De gemeente vraagt aan de bewoners om dit direct per 1 januari te doen, juist ook als het regent. "Maak het vuurwerkafval bij voorkeur nat, dan kunnen niet-ontbrande resten geen schade meer aanrichten. Verzamel het daarna in een emmer of vuilniszak, en gooi het het in de grijze restafvalcontainer."

In 2024 nog meer aandacht voor opruimen afval

Koggenland behoort al jaren tot een van de schonere gemeenten in Nederland. "Cijfers op de zwerfafvalindex liggen tussen de 9.1 en 8.3. Deze goede scores zijn mede te danken aan de - vaak stille - zwerfafvalrapers in de gemeente", aldus een woordvoerder. Daarom wil wethouder Bart Krijnen de rapers bedanken in een videoboodschap. Speciale aandacht heeft hij voor de leerlingen en leraren op de Jozef en Mariaschool in Spierdijk, en leden van Hengelsportvereniging Obdam.

Wethouder Bart Krijnen: "We blijven ons in 2024 inzetten om zwerfafvalrapers te motiveren en te inspireren. We organiseren extra grote opschoonacties in het voor- en najaar en we gaan speciale campagnes voeren om de meest voorkomende vormen van zwerfafval tegen te gaan."

Ook gaat de gemeente zich richten op hotspots, specifieke locaties of evenementen waar relatief veel afval op de grond ligt. "Ook gaan we aandacht besteden aan het verminderen van eenmalig plastic, de zogenaamde single use plastics. Zo gaan we met elkaar op weg naar een zwerfafvalvrije gemeente.”