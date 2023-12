Ajax 'schaamt zich diep' en compenseert meegereisde supporters na beker-debacle

"Door de wanprestatie van ons team, heb je het duel Hercules - Ajax ongetwijfeld als pijnlijk ervaren," laat de club weten aan de fans in een mailtje. "We delen die pijn en schamen ons diep."

"In overleg met de spelersgroep en technische staf is besloten dat alle uitsupporters die een kaart hebben gekocht, gecompenseerd worden. Dat betekent dat we je wedstrijdkaart en busreis vergoeden. Het daarvoor betaalde bedrag staat binnenkort op je rekening. Deze compensatie haalt de herinnering aan de pijnlijke avond niet weg, maar niks doen was geen optie. Dank voor je onvoorwaardelijke steun."

Ajax werd nog nooit eerder door een amateurclub uitgeschakeld in de KNVB-beker.