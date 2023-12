Ali B. in zomer 2024 voor rechter om vermeende verkrachting tijdens schrijfkamp Heiloo

Ali B. moet volgend jaar juni voor de rechter komen op verdenking van drie zedenfeiten. De 42-jarige muzikant en voormalig coach van The Voice of Holland zou twee vrouwen hebben verkracht en een hebben aangerand. Zijn advocaat: "Hij ontkent en gaat verklaren in de rechtbank."

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland in een persbericht. Zij leidde het onderzoek naar de verdenkingen van Ali B. uit Almere.

Het meest recente zedendelict waar hij van verdacht wordt is een verkrachting van een vrouw in Heiloo in augustus 2018. Dat was tijdens een schrijfkamp daar.

Enkele maanden daarvoor zou hij in Amsterdam iemand hebben aangerand. Dit was in mei en zou zijn gebeurd in de context van het televisieprogramma The Voice of Holland, waar de muzikant coach was.

Vier jaar daarvoor, in april 2014, zou de artiest een vrouw in Marokko hebben verkracht. Ali B. 'betwist' alle beschuldigingen, zo laat zijn advocaat Bart Swier weten aan NH.

'Lang moeten wachten'

Over de bekendmaking van de zittingsdatums vandaag is de artiest volgens zijn raadsman 'opgelucht'. "Hij heeft lang moeten wachten. En is blij hij nu een verklaring kan afleggen. Ik ga daar verder niets over zeggen. We voeren de strijd in de rechtbank."

Een andere aangifte tegen Ali B. werd eerder dit jaar al geseponeerd omdat er volgens justitie geen sprake was van een strafbaar feit.

Daarop reageerde de zanger destijds ook 'blij'. Hij hekelde toen wel de bekendmaking van het OM zonder eventuele mediationgesprekken tussen hem en de vermeende slachtoffers af te wachten.

Naar alle verwachting moet Ali B. voor de rechter komen op 12 en 13 juni 2024 bij de rechtbank Noord-Holland in Haarlem.

De beschuldigingen aan het adres van Ali B. kwamen naar buiten in een uitzending van BOOS. Afgelopen december bleek dat ook Alkmaarder Marco Borsato wordt vervolgd voor het misbruiken van een minderjarig meisje. Wanneer hij voor de rechter wordt gedaagd is nog niet bekend.