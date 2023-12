Ondernemers Haarlems Veerkwartier zien het niet meer zitten en trekken stekker eruit

De eigenaren van het Veerkwartier in Haarlem trekken de stekker uit de verbouwingsplannen. Het tijdelijke paviljoen mocht omgebouwd worden tot permanente horeca aan de Veerplas. Maar door vertragingen in het vergunningsproces bleef dat plan jaren op de plank liggen. Door enorm gestegen bouwkosten en rente is het, ondanks een reddingsplan met steun van veel Haarlemmers, niet meer haalbaar.