De niet-te-missen verhalen uit 2023 in West-Friesland

We naderen stilaan het einde van een bewogen jaar. Hoog tijd dus voor een terugblik op de meest aangrijpende en opvallende verhalen: welke bleven ons dit jaar bij? Dit was West-Friesland in 2023!

Els en Jeff Woodke op familiebezoek in Hoogkarpsel - Foto: NH Media / Chantal Bos

Het pittoreske Spanbroek staat voor even in de 'schijnwerpers' Een Pinksterweekend lang was Spanbroek zo ongeveer 'het centrum van de wereld', als gevolg van een ontvoering in het dorp. Een man uit Oostenrijk werd die middag tegen zijn zin in een auto geduwd. En dat op klaarlichte dag. Voor drie dagen lang stond het dorp in het middelpunt van de belangstelling: van radiobulletins tot het landelijke journaal. Wat is hier in godsnaam gebeurd? Inmiddels heeft de politie zes Noord-Hollanders in beeld en zou de reden een ruzie over cocaïne en geld zijn.

Na 6 jaar gevangenschap wordt Jeff Woodke vrijgelaten Het is wereldnieuws in Amerika! Na een zware gevangenschap van 6,5 jaar en mishandelingen werd Jeff Woodke dit voorjaar door jihadisten vrijgelaten. Voor het eerst is de Amerikaan samen met zijn vrouw Els, die in Hoogkarspel opgroeide, weer in West-Friesland. NH kreeg de mogelijkheid om hem te interviewen over zijn gevangenschap in het Afrikaanse Niger. "Ik voel mij oké. Het gaat een stuk beter met mij dan een paar maanden geleden", zegt hij aan de keukentafel. "Het is fijn om hier te zijn met mijn schoonfamilie. Dertien jaar ben ik niet in Nederland geweest." Bekijk hieronder het hele interview met Jeff Woodke:

Jeff Woodke - NH Nieuws

Zoon maakt overlijden vader bekend met rouwadvertentie In juni kwam NH in de regionale krant een opmerkelijk overlijdensbericht tegen. Daarin beschreef Horinees Kees van der Werdt hoe zijn gelijknamige vader overleed. In de zon op zijn geliefde terras van Cafe 't Flessie, terwijl hij van zijn biertje genoot. "Een Hoorns icoon is niet meer", zo begon de tekst. Lees hieronder het hele overlijdensbericht:

Overlijdensbericht Kees van der Werdt in het Noordhollands Dagblad - Foto: Bron: Noordhollands Dagblad

Joost (28) ruilt tiny house in voor een stenen huis Joost Botman (28) uit Wervershoof was er bijna vijf jaar lang, dag in dag uit, mee bezig en stak al zijn spaargeld erin: een woonwijkje van pakweg tien tiny houses op een passende plek in de natuur. Maar dit ging niet zonder slag of stoot. Botsende regelgeving zat in de weg, hij werd zelfs bedreigd en toen kwam ineens het 'stenen' droomhuis in Tuitjenhorn om de hoek kijken. En daarmee 'verliet' hij zijn droom én regio. "Dit huis heeft iets charmants, we voelden ons meteen thuis." Lees hieronder zijn hachelijk avontuur: