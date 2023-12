Heemskerkse Wendy biedt stoel aan tijdens kerst voor alleenstaanden

Wendy viert kerst dit jaar met haar man en een vriendin, maar alsnog mist ze de gezelligheid. "We hebben ruimte beschikbaar sinds mijn kinderen het huis uit zijn", vertelt ze. "Toen dacht ik, er zijn vast anderen die zich ook alleen voelen of nog extra plekken over hebben. Hoe kunnen we ze samenbrengen?" Zo ontstond het platform Stoelvrij Heemskerk. Door je aan te melden op de website als alleenstaande of als gezin dat iemand zoekt, wordt er een match gemaakt. Zo hoeft niemand meer alleen kerst te vieren."