Nu ook gratis maandverband en tampons bij wijkcentra: "Bakjes binnen drie dagen leeg"

Ook hiervoor zette de gemeente zich in om menstruatiearmoede tegen te gaan. Ze deed twee en een half jaar geleden een soortgelijke proef op drie middelbare scholen , waarbij meisjes in een klaslokaal gratis menstruatieproducten uit een kastje mochten pakken.

Hoewel de menstruatieproducten pas net in de kastjes van de wijkcentra liggen, zijn ze goed in trek. "Ik heb hier en daar wel iemand het zien pakken", zegt Sascha Robberts, beheerder van wijkcentrum Alleman. "Maar ik let er niet al te veel op. Het idee is dat het een anonieme kast is."

Het initiatief is bedacht door Wilma Stokkel, wijkcoach bij Participe, nadat ze zelf menstruatieproducten in een weggeefkastje in wijkcentrum De Bolder legde. "Binnen drie dagen waren alle bakjes al leeg", vertelt ze aan NH. Daarna heeft ze deze proef met de gemeente opgezet.

In de wijkcentra Alleman, De Bolder en Het MOC zijn sinds deze week gratis menstruatieproducten af te halen. Deze liggen in de 'wijkweggeefkastjes', kastjes waar buurtbewoners spullen mogen pakken en neerleggen.

"We zien in de wijken dat er een grote groep kwetsbaar is"

Toch was dit niet voldoende, vond buurtcoach Wilma. "Op scholen kunnen alleen kinderen het pakken, maar in wijkcentra komen ook ouders", vertelt ze. "Een grote groep uit die wijken is kwetsbaar."

Menstruatieproducten zijn ook gratis te pakken op de sportcomplexen van Amstelveensport. Bij de Voedselbank in Amstelveen kan dit alleen bij inschrijving. "Door het vrij toegankelijk te maken via wijkcentra en andere locaties kunnen we meer mensen helpen", vertelt de woordvoerder van de gemeente.

Schaamte

De gemeente weet niet hoe groot de menstruatiearmoede in Amstelveen is. "Als we maar één persoon kunnen helpen is dat het ons al waard", benadrukt de woordvoerder. "Het is een verborgen probleem. Schaamte kan ook een rol spelen."

Op dit moment gaat het nog om een pilot. Deze wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd.