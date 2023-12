Jongen beroofd tijdens verkoopafspraak in Abbekerk

Een minderjarige jongen uit Abbekerk is gisteravond beroofd na een verkoopafspraak. Dit gebeurde aan de Reigerweg. Daar werd hij door meerdere personen met geweld beroofd van zijn rugzak met spullen.

De straatroof gebeurde gisteravond rond 20.30 uur bij een busstation in Abbekerk. Het slachtoffer was daar voor een verkoopafspraak. Er is nog niemand aangehouden.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.