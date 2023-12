Opa en oma van door hond doodgebeten kind in Diemen krijgen geen straf

In het vonnis benadrukt de rechtbank dat er sprake is van een vreselijk ongeluk. Volgens de rechtbank is het duidelijk dat dit op alle betrokkenen enorme indruk heeft gemaakt en 'hen nog lange tijd gevoelens van machteloosheid en verdriet, maar ook van boosheid teweeg zal brengen'.

Risico

De grootouders hebben weliswaar een risico genomen door de baby en hond samen in een ruimte te laten, maar is het wel de vraag of ze zich bewust hadden moeten zijn van het risico. Met andere woorden: of het gedrag van de Duitse herder te voorzien was. De rechtbank zegt deze vraag ontkennend te beantwoorden.

"Uit het dossier is op geen enkele manier gebleken dat de hond voorafgaand aan dit bijtincident agressief gedrag heeft vertoond jegens mensen", schrijft de rechtbank in het vonnis. Zo hadden de opa en oma van de baby meerdere gedragscursussen met succes doorlopen. De hond had twee jaar eerder wel een andere hond gebeten en zeven jaar voor het incident met de baby een kat, maar een deskundige verklaarde dat agressief gedrag tegen dieren geen reden is om aan te nemen dat dit zich ook tegen mensen richt.