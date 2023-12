Staat Da Costakade slechter dan gedacht: 4 woonboten en 10 parkeerplaatsen tijdelijk weg

In de week van 8 januari sluit de gemeente de Da Costakade in West af voor auto's tussen huisnummer 114 en 128 omdat de kade moet worden versterkt. Minstens tien parkeerplaatsen kunnen hierdoor niet gebruikt worden en vier woonboten moeten tijdelijk op een andere plek liggen.

De kademuur van de Da Costakade loopt al jaren risico op scheuren vanwege verzakkingen. In 2018 is een deel van de muur al versterkt. Sinds vorig jaar mag zwaar verkeer de straat niet meer door en zijn zeven parkeerplaatsen opgeheven vanwege de onveilige situatie.

De laatste metingen laten zien dat de kade nog meer in beweging is dan eerst, daarom moet de gemeente nu actie ondernemen. De kademuur wordt in januari versterkt.

Woonboten tijdelijk weg

Tussen de Potgieterstraat en de Kinkerstraat wordt de straat dan voor auto's afgesloten, motorfietsen, fietsers, voetgangers en hulpdiensten mogen er wel langs. De vier woonboten die daar liggen, gaat de gemeente op korte termijn verplaatsen. Minstens tien parkeerplaatsen verdwijnen ook tijdelijk, waaronder twee met elektrische laadpalen.