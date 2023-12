Eemnes geeft gehoor aan noodkreet COA en vangt 32 jonge asielzoekers op

De gemeente wil dat de jonge asielzoekers zo snel mogelijk deel uit kunnen maken van de maatschappij. “De jongeren die we hier opvangen gaan gewoon naar school”, aldus wethouder Mirjam Havinga. Verder krijgen ze een dagprogramma, moeten ze zelf koken, hun woon-unit schoonhouden, leren ze wat over de Nederlandse cultuur en samenleving en kunnen ze sporten en recreëren.”

De gemeente benadrukt dat de beveiliging er is om de jongeren te beschermen, niet omdat de jongeren een gevaar zijn voor de omwonenden. Eemnes wil niet dat de jongeren bijvoorbeeld geronseld worden om drugs of andere middelen te verkopen of dat de jongeren slachtoffer worden van mensenhandel.

De 32 zogeheten amv's (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) krijgen een plek op het recreatiepark langs de A1, vlak bij Hotel De Witte Bergen. Op het park staan negen bungalows en een hoofdgebouw. De jonge asielzoekers nemen acht huisjes in beslag, in iedere bungalow is plek voor vier bewoners. Het negende huisje is voor de beveiliging, terwijl de dagelijks aanwezige begeleiding zijn intrek neemt in het hoofdgebouw.

Na een nieuw verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is de gemeente gaan kijken naar mogelijke opvangplekken binnen de gemeentegrenzen. Juist omdat opvanglocaties, zoals Ter Apel, overvol zitten, is de vraag of andere plaatsen snel bij willen springen. Ondanks de beperkte mogelijkheden, is er in Eemnes toch een geschikte locatie gevonden.

"We kunnen zo een steentje bijdragen aan het oplossen van de crisis in de asielopvang"

In eerste instantie gaat het om een groep van 32 jongeren zonder verblijfsvergunning, waarvan de meesten uit Syrië komen. Dit aantal kan mogelijk nog groeien naar maximaal 56. Deze jongeren zijn hier alleen naartoe gekomen, hebben geen familie of voogd hier en moeten het in hun eentje zien te rooien.

Barre reis

"We zijn blij dat we als gemeente deze kinderen kunnen opvangen, want dat zijn deze vijftien-, zestien-, zeventienjarigen gewoon. Na een soms barre reis zijn ze in Nederland aangekomen en vangen we ze op in een kleinschalige locatie hier in Eemnes", merkt burgemeester Roland van Benthem op. "We kunnen zo een steentje bijdragen aan het oplossen van de crisis in de asielopvang. De jongeren kunnen hier tot rust komen en het besluit op hun asielaanvraag afwachten”.

De opvang is voor de duur van één jaar met een tussentijdse evaluatie. Wanneer het opvangproject een succes blijkt te zijn, kan gemeente de duur van de opvang verlengen tot maximaal drie jaar.

Afwachtend

De gemeente is afgelopen week in gesprek gegaan met de omwonenden van het park. De burgemeester ging samen met de wethouder langs bij de mensen om ze persoonlijk te informeren en om vragen te beantwoorden. “De reacties waren positief, maar ook afwachtend. Mensen willen graag weten waar ze met vragen en eventuele klachten terechtkunnen", luidt de uitleg.

Vanaf maandag 15 januari verblijven de 32 jonge asielzoekers in Eemnes. De gemeente vraagt de inwoners om de jongeren eerst met rust te laten. “Laat ze eerst even landen, als je daarna iets voor ze zou willen doen als helpen met koken of een spelletjesavond is dat meer dan welkom", zo klinkt de oproep.