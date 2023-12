Zorgen om monumentale beuk nu vergunning voor carport Koninginneweg is verleend

De gemeente heeft de eigenaren van een pand aan de Koninginneweg in Haarlem een vergunning verstrekt voor de bouw van een carport. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de monumentale rode beuk op het terrein.

Raadslid Janneke Moedt van de Partij voor de Dieren voelde donderdagavond wethouder Floor Roduner aan de tand over de kwestie. Ze wil weten waarom de vergunning voor de carport is verleend, zonder dat er een Bomen Effect Analyse is gedaan.

Volgens Moedt is dat wel een voorwaarde voor het verlenen van de vergunning. Ze maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de oude rode beuk, die vlak naast de plek staat waar die overkapping moet komen te staan. De angst is dat de wortels beschadigd raken door het aanleggen van een fundering.

Particuliere boom

De wethouder legde in de gemeenteraad uit dat de gemeente in principe heel zorgvuldig omgaat met de bomen in de stad. "Maar deze boom staat niet op openbaar terrein. De beuk is van een particulier, dat beperkt ons in het beleid", zei Roduner. "Landelijke wetgeving gaat soms boven de lokale regels. Deze vergunning kon niet worden geweigerd."

Volgens Roduner wil de eigenaar van de boom wel kijken naar de mogelijke schadelijke effecten voor de bouw als de carport wordt gebouwd. Dat argument vond de Partij voor de Dieren niet erg overtuigend. "Het hangt nu dus af van de bereidwilligheid van de eigenaar. Dan komt die boom straks te overlijden", zei Moedt.

Maar die angst is volgens de wethouder voorbarig: "Nee, de boom mag niet zomaar worden gekapt of worden beschadigd."