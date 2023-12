Broedende kievit als protest tegen komst tenniscomplex: "Bescherm ook de vogels"

In het weiland bij de ijsbaan van Wormer broedt een enorme plastic kievit. Het is een symbolisch protest tegen de mogelijke komst van een tenniscomplex bij het Kerkepad. De actiegroep Vrienden van het Kerkepad verzet zich hiertegen en heeft een vogelgalerij gemaakt langs het pad met verschillende weidevogels. "Die vogels verdwijnen als hier getennist gaat worden", zegt Sylvia van Essen van de actiegroep.

De kievit als symbool, maar ook de grutto, de tureluur, de blauwe en bruine kiekendief en nog veel meer vogels strijken vooral in het voorjaar neer op de weilanden bij Wormer. Daarnaast wordt het Kerkepad veel gebruikt door wandelaars, fietsers en hardlopers voor een dagelijks ommetje.

Bij een protestmars tegen de plannen voor het tenniscomplex liepen honderden mensen mee. Toch lijkt er in plaatselijke politiek een meerderheid vóór de plannen om de tennisbanen in het dorp te verplaatsen, zodat er ruimte komt voor woningen. "We zijn ook niet tegen woningbouw", zegt Sylvia, "alleen je moet ook kunnen recreëren in de natuur."