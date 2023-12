Aalsmeer zet definitief streep door plannen Fort Kudelstaart, uitbater krijgt tonnen mee

De gemeente Aalsmeer heeft de stekker uit de samenwerking met Zeilfort Kudelstaart BV getrokken. Daarmee zijn de plannen voor de ontwikkeling van Fort Kudelstaart vanuit het vriesvak in de diepvriezer beland. Exploitant Zeilfort Kudelstaart BV, met wie de gemeente vijf jaar geleden een deal sloot, heeft nog wel 350.000 euro meegekregen.

Fort Kudelstaart van boven - Foto: Werkgroep Fort Kudelstaart

Dat maakte het college van B&W tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond bekend. Het college heeft dat besluit genomen nadat in overleg met Zeilfort Kudelstaart BV was vastgesteld dat 'verdere samenwerking nog geen garantie voor succesvolle exploitatie is', aldus het college in het raadsvoorstel.

Ontwikkeling Fort Exploitant Martijn de Liefde won in 2018 de aanbesteding met zijn plan om van Fort Kudelstaart een evenementen- en congreslocatie met hotel, restaurant, jachthaven en ondergrondse parkeergarage. Omwonenden vonden dat veel grootschalig en kwamen in opstand.

Tijdens de 'laatste contactmomenten met de ondernemer' in aanloop naar de start van de bestemmingsplanwijziging groeide de twijfel bij de gemeente over 'optimale en succesvolle ontwikkeling van het plan'. Juridische strijd Tegenslagen van onder andere juridische aard hebben 'de ontwikkeling van het project een zaak van zeer lange adem gemaakt', schrijft de gemeente in een persbericht op haar website. Fort bij Kudelstaart is de afgelopen jaren geregeld onderwerp geweest van juridische procedures. "Allerlei procedures richting Unesco (Stelling van Amsterdam is sinds 1996 werelderfgoed, red), met de provincie, lange procedures voor bestemmingsplanwijzigingen", somt een gemeentewoordvoerder op. "Een lange adem." Authentiek karakter De grootste juridische hobbel was misschien wel het vonnis van Raad van State, eind vorig jaar. Die oordeelde dat de plannen van Zeilfort Kudelstaart BV en de gemeente onvoldoende garantie boden dat het authentieke karakter van het fort behouden zou blijven.

Omwonenden, verenigd in de werkgroep Fort bij Kudelstaart waren tevreden. "Dit is een unieke uitspraak", zei voorzitter Emile Abbing destijds tegen NH. "Het geeft een grens aan voor wat je nog kan en mag om een fort te herontwikkelen. Je kan ook te ver gaan." De gemeente hield voet bij stuk en besloot het bestemmingsplan te wijzigen in de hoop dat het fort in aangepaste vorm wél kon worden doorontwikkeld. "Liever laat dan nooit de stekker eruit", zegt Abbing over de beëindiging van de samenwerking. "Het is een verstandig besluit van de gemeente, maar wel wat aan de late kant. Ze gooien het nu op de financiële situatie, dat de exploitatie onhaalbaar zou zijn. Dat zeggen wij al drie jaar. Dat hebben we meerdere malen aangegeven bij de wethouders en raadsleden, maar niemand wilde daar naar luisteren." 'Lijkt een afkoopsom' Dat De Liefde 350.000 euro van de gemeente meekrijgt, noemt Abbing 'wel bijzonder'. Hij benadrukt dat De Liefde én de gemeente het contract beiden zonder gevolgen mochten opzeggen. "Het lijkt een afkoopsom. Deze man heeft al ontzettend veel geld gekost en krijgt nu zelfs geld toe. Dat is bizar. Dat geld had beter kunnen worden besteed aan het fort of de gemeenschap." Volgens de gemeente gaat het - in ieder geval gedeeltelijk - om een schadeloosstelling. "Gezien het bedrag van mogelijke schade en op basis van de redelijkheid en de billijkheid is besloten om via een vaststellingsovereenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen af te handelen", aldus het college in het raadsvoorstel.

"Feit is dat het om gemeenschapsgeld gaat" Raadslid Judith Keesen

Het bedrag van 350.000 euro (exclusief btw) is 'de uitkomst van onderhandelingen en

inschatting van eventueel bijkomende kosten indien niet tot schikking zou zijn overgegaan', schrijft het college. Wat er tijdens de onderhandelingen besproken is en wat er in de vaststellingsoverkomst staat, is voor een periode van dertig jaar geheim verklaard. Ook raadslid en fractievoorzitter Judith Keesen van FlorAalsmeer is verbaasd over de deal, zo liet ze tijdens de raadsvergadering gisteren al merken. "Het is gebruikelijk bij een vaststellingsovereenkomst, maar in de overeenkomst staat dat hij geen recht heeft op vergoeding mocht het beëindigd worden", zegt ze vandaag tegen NH. "Feit is dat het om gemeenschapsgeld gaat. Het heeft al enkele miljoenen gekost."

