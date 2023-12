Celstraf voor jarenlang witwassen tientallen miljoenen via Beverwijkse Midi Center

Een 41-jarige man is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar voor het witwassen van tientallen miljoenen euro's en het leiden van een grootschalige criminele organisatie. Het witwassen verliep via bankrekeningen van katvangers en telefoonwinkels in het Beverwijkse Midi Center.

Volgens de rechtbank heeft het OM bewezen dat de man in een periode van 2,5 jaar lang, tussen januari 2017 en juli 2019, tientallen miljoenen euro's heeft witgewassen. Hij liet een medeverdachte geld ophalen bij telefoonwinkels in het Beverwijkse Midi Center en liet hem dat geld vervolgens storten op bankrekeningen van nepbedrijven.

Die nepbedrijven waren door deze leider opgericht. Een groep katvangers (een eigenaar op papier om de daadwerkelijke eigenaar buiten beeld te houden, red.) waren op papier de eigenaar.

Volgens de rechtbank werd het geld daarna meerdere keren doorgestort. Er werden valse facturen opgesteld om de overboekingen te verantwoorden.

Lange zit

De rechtbank heeft er in het opleggen van de straf rekening mee gehouden dat de verdachte heel lang heeft moeten wachten op de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. De medeverdachte werd in 2021 al veroordeeld tot vier jaar cel.

Naast het witwassen en het leiden van een criminele organisatie werd de man ook verdacht van een overval op een telefoonwinkel op 27 mei 2019. De rechtbank achtte dat niet voldoende bewezen en heeft hem daarvoor vrijgesproken.

Midi Center

Bedrijventerrein Midi Center in Beverwijk is een veelbesproken plek. Door de jaren heen zijn er al meerdere grote invallen geweest van onder andere de FIOD en de politie, waar vaak de conclusie uit is gekomen dat het terrein een hub is voor crimineel geld.