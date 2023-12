Celstraf voor vader (63) en zoon (33) voor verhuren loods waar megadrugslab in zat

De 63-jarige R. D. en zijn 33-jarige zoon D. D. hebben een gevangenisstraf gekregen vanwege het verhuren van een loods in Anna Paulowna waar een groot drugslab in bleek te zitten. De tweelingbroer van R. D. was ook verdacht, maar hij is vrijgesproken. Begin 2020 werd het megadrugslab opgerold , er bleek amfetamine te worden geproduceerd.

De Badhoevedorpers werden niet alleen verdacht van voorbereidingshandelingen van het drugslab, waar het verhuren van de loods onder valt, maar ook van het runnen van het lab. Toch kon dat uiteindelijk niet worden bewezen. Wel zijn vader en zoon veroordeeld voor het in handen hebben van amfetamineolie en is de 33-jarige D. D. veroordeeld wegens witwassen.

In de zomer van 2019 roken buurtbewoners al een vreemde geur in de buurt van een woning aan de Veerweg in Anna Paulowna. Het leek op aceton, of een chemische lucht. Ook gebeurden daar volgens de buurt zaken die het daglicht niet konden verdragen. Het huis bleek al in de gaten te worden gehouden en een half jaar later werd er een drugslab ontdekt.

Sleutelfiguur

De familie D. was al snel verdacht, aangezien de woning en de loods hun eigendom waren en vooral de 33-jarige D. D. er vaak was te vinden. Justitie vermoedde dat de jongere D. contacten had met een veroordeelde 'sleutelfiguur' op de drugsmarkt. Er waren hoge straffen tegen de tweelingbroers en de zoon van een van hen: zes en zeven jaar gevangenisstraf.

De officier van justitie benadrukte in haar requisitoir het gevaar van een drugslab voor de omgeving. "Het geeft een zeer onveilig gevoel en dient streng bestreden te worden. Het vooruitzicht moet een fikse straf worden, in de hoop dat het een afschrikwekkend effect heeft. Want dat dit nodig is en blijft, blijkt wel uit de vele drugslabs die worden aangetroffen."

Straf

De 33-jarige D. D. kreeg uiteindelijk van de rechter de hoogste straf opgelegd: een gevangenisstraf van bijna anderhalf jaar (zeventien maanden), waarvan een half jaar voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet hij 5.000 euro betalen vanwege de veroordeling voor witwassen. Zijn vader moet ruim een jaar de cel in, veertien maanden, waarvan eveneens een halfjaar voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Voor beiden geldt dat de tijd die ze al in de cel hebben gezeten bij het voorarrest, ervanaf wordt getrokken.

De derde verdachte, oom en broer van het tweetal, is van alle beschuldigingen vrijgesproken.