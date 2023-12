Voor elk wat wils: hier kan je uit volle borst je kerstgevoel zingend kwijt

Samen uit volle borst kerstliederen zingen, is voor velen de ultieme manier om in de kerstsfeer te komen. En dat kan in alle vormen en maten in de regio: van groots en meeslepend in Haarlem tot klein en nostalgisch bij de dorpspomp in Heemstede.

Voor de 46ste keer wordt op de Nieuwe Kersksplein in de oude centrumwijk De Vijfhoek vanaf middernacht samen gezongen. Jaarlijks komen hier meer dan 1.500 mensen op af. En zoals het ondertussen ook al traditioneel is, worden hier onder begeleiding van Harmonie de Spaarnebazuin voornamelijk oud-Hollandse kerstliederen gezongen.

Hip op Grote Markt in Haarlem

De wat modernere variant is de kerstsamenzang even verderop in het centrum, op de Grote Markt. Hier warmen een paar dj's je al op tijdens een silent disco vanaf 20.00 uur. En de kerstliederen kan je vanaf middernacht meebrullen, ná de kerkdienst in de Grote Kerk die ook vanaf het plein via een livestream kan worden gevolgd. Als je 'out of tune' bent, is dat geen probleem, een liveband met drie gastoptredens overstemmen je wel.

Nostalgie bij dorpspomp in Heemstede

Heel authentiek en nostalgisch is de kerstsamenzang bij de dorpspomp op het Raadhuisplein in Heemstede. Daar begint de muzikale kerstviering rond 22.00 uur. Het festijn is even voor middernacht ook weer klaar. De Teisterband uit Heemstede zet de toon met symfonisch orkest met maar liefst 36 leden, voornamelijk blazers en een paar slagwerkers.