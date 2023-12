Nieuw en gezond schoolclustergebouw moet begin 2026 feit zijn in Loosdrecht

In oktober leidde deze zorgelijke situatie al tot raadsvragen aan het adres van wethouder Ron de Haan. Begin november nam de meerderheid van de politiek een voorstel aan, waarin gesteld werd dat de noodlokalen er in de eerste drie maanden van 2024 moeten zijn. Leerkrachten en leerlingen zo snel mogelijk uit een ongezond pand halen en alle groepen weer bij elkaar brengen, want De Sterrenwachter heeft al drie groepen ondergebracht bij De Linde.

Maar dat is niet conform de opdracht die het college in november heeft gekregen van de gemeenteraad van Wijdemeren. Juist omdat De Sterrenwachter in een ernstig verouderd pand zit, waar het tocht en schimmelt en waar het afgelopen jaar lekkages zijn geweest. Hierdoor zaten de scholieren in plassen in de klas en de noodlokalen volgens de lokale politiek eerder nodig. Overigens is het lekkageprobleem door de school zelf verholpen.

In de tussentijd verblijven de docenten en leerlingen van De Sterrenwachter in vier noodlokalen. Deze komen te staan op het terrein van De Linde, dat eveneens is gehuisvest op de Lindelaan. Vanaf volgend jaar augustus volgen de kinderen lessen in deze tijdelijke units. Dat blijft hun locatie tot de eerste helft van 2026.

Uit een brief van waarnemend burgemeester Charlie Aptroot blijkt dat de bouw van het nieuwe gebouw, waar De Sterrenwachter, openbare basisschool De Linde en kinderopvang Eigen & Wijzer na de zomervakantie van 2024 van start kunnen gaan. Dat betekent eerst dat het huidige schoolgebouw van de Jenaplanschool tegen de vlakte gaat. Zo'n anderhalf jaar later moet het zogeheten Integraal Kind Centrum (IKC) gereed zijn.

Al maanden lekkages op Loosdrechtse basisschool: 'Kinderen zitten in plassen in de klas'

Plaatsing van de noodlokalen in augustus is een gunstig moment, zo redeneert het college. Dan zitten de docenten en scholieren in de wintermaanden in een veilige en gezonde omgeving. Al was dat tijdens deze winter al het idee van de raad, die niet niets voor stelde de units zo snel als het kan in het nieuwe jaar neer te zetten.

Geen ruimte

Maar het eerste kwartaal van 2024 is geen haalbare kaart. "Het gehele krediet voor de bouw van het IKC is benodigd voor de daadwerkelijke bouw. Binnen dit budget is geen ruimte voor extra kosten voor vervroegde plaatsing van de tijdelijke noodlokalen", luidt de uitleg van Aptroot.

Daar komt bij dat Talent Primair, de overkoepelende onderwijsinstelling waar De Sterrenwachter onder valt, tevreden is met de uitkomst, waaronder de plaatsing van de noodlokalen in augustus. Dat is in ieder geval te lezen in het schrijven van de waarnemend burgemeester.

Eerste schop

De Sterrenwachter zal ook blij zijn dat de bouw van het IKC nu echt lijkt te gaan gebeuren. Al vele jaren staat dit op de agenda. Eigenlijk had het gebouw er al moeten staan. Op de website van de Jenaplanschool is te lezen dat het pand in december 2024 opgeleverd moest worden. Dat is overduidelijk niet gelukt, want de eerste schop moet nog altijd de grond in. Mede door hogere bouwkosten is vertraging opgetreden. Daardoor moest Wijdemeren in 2022 een extra krediet van bijna 1,5 miljoen euro verstrekken.