West-Friese verhalen met Trien Buis: "Een toidje terug, was er in Israël een jong moidje"

Het is Eerste Kerstdag vandaag en met de feestdagen kruipt Marianne Sijm uit Wervershoof weer in de huid van Trien Buis. Een typetje geïnspireerd op haar oma. In het West-Fries dialect neemt ze ons mee in het Kerstverhaal en geeft ze haar mening over nieuwe tradities. "Dat mense cadeautjes vragen, Sinterklaas is toch net an de reet gaan? Ik snap 't niet hoor."