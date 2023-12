Verdriet bij Ria om sluiting zwembad in Wervershoof: "Het is heel erg triest"

Nog maar een paar maanden geleden zwom Ria Bakker-Bijman iedere maand in zwembad De Zeehoek in Wervershoof. Goed voor de beweging én de sociale contacten. Na de sluiting van het bad eerder dit jaar neemt Ria er nog één keer een kijkje. Het wordt een bezoek vol weemoed. "Ik zie alleen maar leegte en in gedachten zie ik allemaal blije mensen spartelen."

Zwembad De Zeehoek is leeg. Verlaten. Het uiteinde van de glijbaan laat druppels water toe aan de toch al grote plas. En ook bij de startblokken staat een laag water, veroorzaakt door een lek in het buitengedeelte. Het bubbelbad is vies, slangen bij het peuterbad zijn doorgeknipt. De Zeehoek moest eerder dit jaar sluiten omdat er onvoldoende financiële middelen waren om het zwembad op een veilige manier open te houden. Jarenlang werd er gesteggeld over nieuwbouw of renovatie van het zwembad, waarna de gemeente Medemblik uiteindelijk samen met het zwembadbestuur vorig jaar december besloot de stekker eruit te trekken. Medemblik mikt nu op een nieuw bad aan De Westrand in Wervershoof.

Vijf maanden is het zwembad nu dicht. Eén van de trouwe bezoekers was Ria Bakker-Bijman. Zo'n 25 jaar lang zwom ze wekelijks met een groep vrouwen in het bad. Om in conditie te blijven én om op de hoogte te blijven. "Na afloop drinken we gezellig koffie met elkaar. Het wordt een heel groot gemis, voor het hele dorp", zei Ria al tijdens een van de laatste zwemlessen. Een klein half jaar na de definitieve sluiting loopt Ria nog één keer haar favoriete zwembad binnen. Direct na binnenkomst gaan de handen voor de mond. "Het is heel erg. 25 jaar lang ben ik hier geweest, en nu is het een lege bende."

Ze doet enkele stappen naar voren en kijkt naar het deel van het bad waar haar groep altijd de oefeningen deed. "Ik zie alleen maar leegte en in gedachten zie ik allemaal blije mensen spartelen. Dit doet mij toch meer dan ik had gedacht. Ik ben een nuchtere West-Fries, maar dit doet een beetje zeer."

Startende ondernemer in De Zeehoek Op 31 juli sloot het geliefde zwembad van Wervershoof voor het laatst de deuren en sindsdien wordt het gebouw beheerd door een vastgoedbedrijf. "Om ervoor te zorgen dat er geen vervelende dingen met het gebouw gebeuren", zegt Pim Hendriks, eigenaar van FIM Vastgoed. "Denk aan anti-kraak, vandalisme, inbraak of diefstal van koper. Er komt hier binnenkort een startende ondernemer in, die gaat werken in de kantoren van het zwembad. Zo wordt er toch nog gebruik van gemaakt. Het zwembad zelf blijft gesloten."

De groep vrouwen heeft inmiddels onderdak gevonden in zwembad De Kloet in Grootebroek. Mét een vertrouwende lerares. "Die kent ons dus al. Dat is heel fijn, maar het gemis naar De Zeehoek blijft groot. Ik mis de gezelligheid, het koffiedrinken, het vertrouwde. Het is heel jammer dat dit er niet meer is." Ria kan er nog steeds niet bij: "Als dit goed was onderhouden, dan kon dit gewoon blijven bestaan. Ik zie geen lekke ramen, geen schimmel, niks. En dan wordt het gewoon gesloopt. Dat vind ik heel erg triest."