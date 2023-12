Strand Egmond gevaarlijk na storm: gemeente plaatst waarschuwingsborden

Het lijkt erop dat het op Tweede Kerstdag een prima dag wordt voor een strandwandeling, maar door storm Pia is dat in ieder geval geen optie op het strand van Egmond. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat je in ieder geval de komende dagen niet veilig het strand op kan.

De gemeente plaatst in de loop van vandaag borden om te waarschuwen voor het instabiele strand. Door het hoge water en de harde wind is er veel zand afgeslagen en zijn er hoge kliffen ontstaan langs de zee.

Het water stond vannacht zo hoog, dat het nog even spannend was of het zeewater niet het dorp in zou stromen. De gemeente en het hoogheemraadschap hadden daar verschillende maatregelen voor genomen, waaronder het neerleggen van strandwal om het water tegen te houden. Dat bleek succesvol: de wal heeft het water nét tegen kunnen houden.

Storm Pia zorgt voor schade

Storm Pia was qua intensiteit geen hele hevige storm, maar heeft door de windrichting en het hoge water wel voor veel schade gezorgd. Volgens NH-verslaggever Anne Klijnstra dreven de picknicktafels langs, toen ze vannacht op het strand stond.