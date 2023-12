De Peiling: Kerstmis vier ik lekker thuis voor de buis

Het zou een vredig feest moeten zijn, maar voor veel mensen levert kerst ook een hoop stress op. Te veel verplichtingen, te veel keuzestress over het menu en dan vaak ook nog zo'n oom of tante met ouderwetse ideeën aan tafel. Daarom hebben wij de stelling: Kerstmis vier ik lekker thuis voor de buis.

Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien mensen het liefst thuis blijft met kerst. Rustig op de bank een serie kijken. Want voor veel mensen is kerst geen hoogtepunt, maar juist een periode die veel onrust veroorzaakt.

Kies je voor een vlees, vis of vegetarisch of veganistisch menu? En wie nodig je uit, en wat is de beste tafelschikking? Hoe zit dat bij jou thuis? Zit je het liefst rustig op de bank of ga je groots uitpakken?