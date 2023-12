SG De Dijk in Medemblik haalt ruim 2.700 euro op met actie voor stichting ALS

De leerlingen en leraren van SG De Dijk in Medemblik hebben gisteren een bedrag van ruim 2.700 euro met hun actiedag voor stichting ALS opgehaald. "Een prachtig bedrag voor deze fantastische actie", zegt Marsha Gapik van de middelbare school. "Nog niet alles is geteld."

De middelbare school in Medemblik veranderde gisteren in een creatieve broedplaats, waar de leerlingen en leraren acties hielden voor stichting ALS. Zo maakten leerlingen live radio met verslaggevers in de school, werd er een kerstmarkt gehouden, en waren er optredens op een open podium.

Een van de hoogtepunten gisteren was de aanwezigheid van de brandweer, die demonstraties gaven en meehielpen met een icebucket-challenge. Deze actie, waarbij ijswater over iemand wordt gegooid, ging een paar jaar geleden de wereld over om aandacht te vragen voor ALS. Nu is zo'n challenge opnieuw uitgevoerd, en ontkwam zelfs de directeur van de school er niet aan om zich nat te laten spuiten door de brandweer.

Opbrengst doneren aan stichting ALS

De teller voor de actie stond gisterochtend al op 1.500 euro, waarmee het streefbedrag van 2.000 euro in zicht was. Op de helft van de actiedag, die twaalf uur duurde, had de school in Medemblik hun doel gehaald en werd gekeken hoeveel meer er opgehaald kon worden.

Even na middernacht is bekend geworden dat de actie 2.777 euro heeft opgeleverd. "Vooral 's middags werd het druk, met ouders en familieleden die kwamen kijken", vertelt organisator Marsha. "Er was enorm veel enthousiasme bij de leerlingen, docenten en iedereen die kwam kijken. Dat is heel fijn om te zien. Het is mooi dat we als De Dijk alles samen hebben gedaan."

Het uiteindelijke bedrag dat de school opgehaald heeft zal hoger zijn dan nu bekend is. "Er wordt nog steeds geld gestort", licht Gapik toe. "Daarbij moet de opbrengst van de blikjesactie nog bekend worden, en wordt het eindbedrag van onze kerstmarkt nog geteld. Ik verwacht dat we uiteindelijk op ongeveer 2.900 euro uitkomen voor stichting ALS."