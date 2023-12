Zachte en wisselvallige kerst voor de boeg, veel wind en regen

Storm Pia is inmiddels tot rust gekomen, maar het waait nog flink in onze provincie. De komende dagen blijft het weer wisselvallig en vooral erg zacht voor de tijd van het jaar.

De windstoten waren misschien fors gisteren, wat betreft regen viel het mee in de provincie, dat vertelt NH-weerman Jan Visser vanmorgen. Gisteren passeerde aan het eind van de middag en het begin van de avond een heftig koufront. Dat zorgde voor heftig weer.

Visser: "Onweer en zware windstoten tot rond 100 kilometer per uur. In Stavoren werd een uitschieter geconstateerd van 118 kilometer per uur."

Stuk rustiger

Vandaag wordt het in ieder geval een stuk rustiger. "De wind is natuurlijk niet weg", vertelt de weerman. "Langs de kust staat maximaal een harde tot krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Dat zal in de loop van de dag misschien ietsjes afnemen."

Boven land is de wind met windkracht vijf tot zes krachtig tot vrij krachtig. Aan de kust zijn nog windstoten van zo'n 85 kilometer per uur. Aan zee kan het windkracht zeven of mogelijk zelfs windkracht acht worden. Visser: "Niet zo heftig als gisteren, maar ook verre van rustig."

Zachte temperaturen

De ochtend verloopt bewolkt met enige regen. Vanmiddag valt er ook nog een bui, maar de temperatuur blijft met zo'n 9 tot 10 graden erg zacht voor de tijd van het jaar. Het zal niet aan een stuk door plenzen, vertelt de weerman. "De regen heeft een buiig karakter. Het kan even stevig doorregenen, en daarna wordt het weer een stuk minder."

Morgen valt 's nachts nog regen, maar de verwachtingen zijn overdag een stuk droger voor onze provincie. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind, aan de kust krachtig tot hard. Hier en daar zal zelfs wat zon te zien zijn en het is met 10 tot 11 graden weer erg zacht. De middag wordt mogelijk weer stormachtig.

Ook zondag wordt nat: dan staat er (mot)regen op de planning. Het blijft winderig en de temperaturen lopen dan helemaal hoog op: het wordt zo'n 12 tot 13 graden.

Wisselvallige kerstdagen

Kerstmis start wisselvallig: eerste kerstdag wordt het 11 graden, tweede kerstdag wordt met 9 graden iets minder zacht en Visser voorspelt een paar droge perioden. "Maar voor de rest verandert er niet zo heel veel."

De woensdag en donderdag na kerst wordt weer veel regen voorspeld. Wel worden de temperaturen iets normaler voor de tijd van het jaar. Rond de jaarwisseling zal de temperatuur rond de 5 graden liggen. Visser: "Maar het blijft wel wisselvallig."