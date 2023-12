De Kunst van Verzet: patricia kaersenhout

Het is vaak over haar gezegd: je houdt van haar of je haat haar. Kunstenaar en schrijver Stella Bergsma roept heftige reacties op. Of ze het nou heeft over seks, uiterlijk of vrouw-zijn: niets van wat zij doet of zegt blijft onopgemerkt. Het laat de zelfbenoemde ‘feminist tegen wil en dank’ niet onberoerd. Want ook al klinkt haar verzet tegen de manier waarop er naar vrouwen gekeken wordt in al haar werk door, uiteindelijk draait het allemaal om schoonheid. Mooi schrijven, mooi zingen en mooi dichten.