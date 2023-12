In Broek op Langedijk werd 50 jaar geleden laatste groene kool geveild: "Bijzondere dag"

Tegenwoordig is de Broekerveiling een museum, maar dat was niet altijd zo. Op deze historische plek is in 1887 namelijk het veilen bij afslag ontstaan.

Vletten gevuld met streekproducten kwamen via een kanaaltje voorbij terwijl een grote aftelklok de prijs bepaalde. Op deze traditionele manier werd tot 1973 handel gedreven in Langedijk. Vandaag is dat exact 50 jaar geleden. Maar waarom vieren we dit eigenlijk?

Groene kool

"Op 28 december 1973 was de laatste keer dat er groene kool geveild werd. Dat vonden we wel een bijzonder moment om het nog een keertje over te doen", aldus Wouter van Assendelft van museum Broekerveiling. Als eerbetoon aan die laatste keer wordt de groentedoorvaarveiling dus opnieuw georganiseerd.

Helaas is het geen echte veiling volgens Van Assendelft. Maar het wordt wel helemaal nagedaan voor de nostalgie. Of er net als de laatste keer ook groene kool zal zijn is nog niet duidelijk. Maar de iconische megakool die voor de deur staat, is hoe dan ook wél van de partij.

Het glas heffen

"Het is gewoon een mooi moment om samen stil te staan bij de gebeurtenis en daarna het glas te heffen", vertelt Van Assendelft. Bezoekers die graag aanwezig willen zijn bij de speciale veiling, hebben dikke pech... want het is uitsluitend op uitnodiging.

"Het is echt bedoeld voor de mensen die nauw betrokken zijn geweest bij het museum." Daarom wordt het in de avond na sluitingstijd georganiseerd. "De genodigden zijn vooral medewerkers, vrijwilligers en Vrienden van het museum."

Toch hoeven bezoekers niet getreurd te zijn dat ze het moeten missen. "In feite doen we elke dag veilingen voor bezoekers", deelt Van Assendelft lachend aan de telefoon. De speciale veiling van vandaag is bovendien 'slechts' de aftrap van alle festiviteiten. Want het is niet alleen de laatste doorvaarveiling die dit jaar een jubileum viert.

Feestelijk jaar

Het museum zelf mag komend jaar óók 50 kaarsjes uitblazen sinds de oprichting in juni 1974. "Daarom houden we in juni een soort feestweek om het te vieren", aldus Van Assendelft.

"Maar we grijpen eigenlijk het hele jaar aan om activiteiten te organiseren." En dat wordt grootscheeps aangepakt want die activiteiten zijn niet alleen voor de bezoekers. Zo legt Van Assendelft uit dat er ook van alles georganiseerd zal worden voor omwonenden, bedrijven, scholen en medewerkers.

Wat dat allemaal in gaat houden zullen we volgend jaar moeten zien. Maar een ding is zeker: het wordt een feestelijk jaar voor de Broekerveiling.