Nóg drukker op de weg in 2024 door grootschalige werkzaamheden aan wegen en bruggen

Het wordt volgend jaar druk op de weg. In 2024 worden bruggen, tunnels, dijken en snelwegen flink onder handen genomen in onze provincie. Dit zal op veel plekken leiden tot extra reistijd en omwegen. Volgens woordvoerder van Rijkswaterstaat, Erik Suik, wordt de klus vooral één grote samenwerking.

"Daarnaast proberen we de aanpak kort en hevig. Dat betekent dat we liever een week lang hard werken en dan open kunnen, dan zes weken achtereen de weg half afsluiten."

De woordvoerder legt uit dat er voor dit soort projecten een zogenaamde hinderaanpak klaarligt, waarin nodige maatregelen zitten. RWS kijkt hierbij bijvoorbeeld naar de tijden waarin er aan de weg gewerkt kan worden. Zo is het handiger om in het weekend of 's nachts te werken.

Erik Suik van Rijkswaterstaat (RWS) denkt dat de A7 en de A10 komend jaar de grootste uitdagingen zullen zijn in Noord-Holland. "Op de A7 richting Amsterdam is er altijd al file en vanaf 2024 gaan we er ook nog eens aan werken, omdat er een brug moet worden vernieuwd. Dat wordt een hele opgave." Daarnaast zal er aan de Coentunnel veel onderhoud plaatsvinden en zal de Amsterdammer hier, volgens Suik, zeker wat van gaan merken.

Alles in overleg

Uit de filedata die RWS bijhoudt, blijkt dat werkzaamheden dit jaar al tot ruim een miljoen kilometerminuten (elke minuut dat er één kilometer file stond) aan filezwaarte leidden. Dat is meer dan in de afgelopen zeven jaar.

Suik legt uit dat het daarom belangrijk is om nu alles in goede samenwerking te doen. "We overleggen al met bedrijven en gemeenten, maar het is nu ook van belang dat we de weggebruiker zelf goed voorbereiden op de werkzaamheden, zodat ze niet verrast worden." Volgens hem is het belangrijk dat er een beroep gedaan wordt op de gebruiker: "Denk twee keer na voordat je de auto instapt. Het klinkt wollig, maar we moeten het samen doen."

Zo hebben RWS en ProRail met elkaar afgesproken dat zij niet gelijktijdig werkzaamheden verrichten op dezelfde plaatsen. "We willen de weggebruiker wel een alternatief aanbieden, bijvoorbeeld door de trein te pakken."

Geen sluiproutes

Suik geeft aan dat het onmogelijk is om alle hinder te voorkomen. "Het netwerk zit al bomvol en dat geldt ook voor de regionale en provinciale wegen." Wel is het volgens de woordvoerder belangrijk om de mensen niet langs N-wegen en sluiproutes te laten rijden, omdat die wegen daar niet voor zijn bestemd. "Zo nodig moeten we zien te voorkomen dat mensen alternatieve routes gaan gebruiken. Ons doel blijft wel om de automobilist op de snelweg te houden."

Voor RWS is het belangrijkste doel om de extra reistijd zoveel mogelijk te beperken. "Daarvoor halen wij alles uit de kast, maar we weten dat dit een grote uitdaging is."

Flexibel werken

Filecijfers van de ANWB laten zien dat vooral de ochtendspits op dinsdag in 2023 flink is toegenomen. Ook op de wat rustigere woensdag neemt het aantal files toe. RWS is daarom ook samenwerkingen aangegaan met bedrijven en ondernemers, om te kijken of er andere mogelijkheden zijn voor werknemers dan om in de spits naar kantoor te moeten rijden.

"Het is handig om het op de werkvloer bespreekbaar te maken om flexibel te werken. Een werkgever moet zich afvragen of het wel nodig is om de werknemer op dinsdag en donderdag op kantoor te laten werken, als er veel file is."

Afdwingen geen optie

Volgens Erik is samenwerking, voor en tijdens de wegwerkzaamheden, dus een belangrijke factor. "We kunnen het de weggebruiker niet afdwingen, maar we moeten ze wel een keuze kunnen bieden. Daarvoor is een goede samenwerking tussen alle partijen heel erg belangrijk."