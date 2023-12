ZIEN: spannende momenten door storm Pia in Den Oever, kades onder water

Verschillende ondernemers zaten in hun auto's te wachten tot het water weer zou dalen. Echt onder de indruk waren ze niet van het hoge water.

"Het valt niet mee, maar het is wel interessant om te zien hoe hoog het water is. Ik heb met mensen gesproken die zeiden dat het bijna drie water boven NAP (Normaal Amsterdams Peil, red.) stond", vertelt een van de vishandelaren tegen NH. "Ik ga bestellingen maken voor de vismarkt, dus ik hoop dat het water dan weg is."

Geen verrassingen

Dat het waterpeil extreem hoog zou staan kwam niet als een verrassing. "Je weet het van tevoren met noordwestenwind, met windkracht acht, negen weet je dat het op de kant komt. Dat heb je met jarenlange ervaring."

Anderen hadden vertrouwen in de maatregelen die waren genomen om het water tegen te houden. "Er is een nieuwe dijk daar gemaakt, dat is goed onder controle." De werkzaamheden voor de kerstdagen waren afgerond, met de komende overlast in het vizier. "Je kunt een paar dagen van tevoren al zien wat de waterstand wordt. Maar het is wel erg hoog geworden."

Toch was er ook schade te melden na de natte nacht. Op Facebook plaatste deze ondernemer foto's van de schade die storm Pia aanrichtte in zijn visbedrijf in Den Oever.