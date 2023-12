Liefhebbers filmtheater Hilversum halen ruim 60.000 euro op voor verbouwing

Vanuit alle hoeken van 't Gooi is geld overgemaakt naar de crowdfundingsactie van Filmtheater Hilversum. Nu de actie na vijf weken gestopt is staat er een behoorlijk bedrag op de teller: ruim 60.000 euro. Het geld is namelijk hard nodig om het gebouw aan het Herenplein te verbouwen.

De Rabobank heeft ook geld gedoneerd, speciaal voor de bouw van een lift, dit zorgt ervoor dat het Filmtheater Hilversum voor iedereen in het Gooi te bezoeken is.

Boetiekzaal

De crowdfunding heeft een belangrijke functie gehad in het zetten van stappen, zo wordt het opgehaalde bedrag besteedt aan de inrichting en aankleding van het filmtheater. "Na de verbouwing krijgen we een boetiekzaal, hier willen we met loungebanken gaan werken zodat mensen comfortabel een film kunnen kijken. Het moet een mooi karakter krijgen". Een deel van het meubilair zal los staan, zodat er ook workshops en debatten kunnen plaatsvinden.

Aan de voorkant van het gebouw komt een serre, hiermee wordt het terras op de begane grond groter. "Het is de bedoeling dat binnen en buiten in elkaar overvloeit."

Volgende stap

Ze zitten inmiddels in de laatste fase voordat de verbouwing kan beginnen. "Het is belangrijk dat de sfeer die er nu is versterkt wordt. Het blijft een intiem filmtheater". Taal kijkt vol verwachting naar de toekomst van het theater, "Dit heeft een enorme betrokkenheid getoond, nu voel je echt dat het omarmd gaat worden". Taal zal zaterdag bij NH Gooi Radio te beluisteren zijn waar hij meer verteld over de nieuwe vorm die het filmtheater zal gaan krijgen.