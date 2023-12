De opvallendste verhalen van NH Sport: Donny van Iperen strijdvaardig en kwetsbaar

We strepen de laatste dag op de kalender af. De laatste kans om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. Welke video's, verhalen en gebeurtenissen van NH Sport waren zo mooi, bijzonder of leuk in 2023 dat we ze nog één keer onder de aandacht willen brengen? Op deze oudejaarsdag het aangrijpende verhaal van Donny van Iperen. Profvoetballer die door botte pech in coma belandde, maar terug knokt.

In Moldavië slaat het noodlot toe. De verdediger uit Sint-Pancras raakt bij een botsing in een wedstrijd met zijn club FC Zimbru buiten bewustzijn. Lange tijd is hij in coma, maar als hij ontwaakt komt het gevecht om zo sterk mogelijk terug te keren.

NH Sport-verslaggever Thomas Brood heeft sinds de tijd dat Van Iperen bij Telstar speelde met enige regelmaat contact met hem. Begin dit jaar verschijnt bovenstaande, zeer bijzondere reportage over zijn revalidatie. Bij Heliomare in Wijk aan Zee zien we zijn kwetsbaarheid en strijdvaardigheid. Mooi en ontroerend tegelijk.

Verder met revalidatie

Na de opnames van de reportage in februari ging Van Iperen naar Amerika voor een speciale behandeling. Daarna verbleef hij bij zijn vriendin in Griekenland waar hij samen met een fysio verder werkt aan zijn revalidatie.