De opvallendste verhalen van NH Sport: Bloemigans 'harde kern' van 't Kopje

We strepen de laatste dagen op de kalender af. Altijd een goed moment om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. Welke video's, verhalen en gebeurtenissen van NH Sport waren zo mooi, bijzonder of leuk in 2023 dat we ze nog één keer onder de aandacht willen brengen? Vandaag: een kennismaking met de Bloemigans, de 'harde kern' van hockeyclub Bloemendaal.

Zoals het er in een voetbalstadion aan toe gaat, dat zal je bij een hockeywedstrijd in Nederland niet snel zien. Gelukkig maar, hoor je de hockeyfans denken, want op trammelant zit niemand te wachten.

Toch kan een beetje sfeer bij wedstrijden op 't Kopje in Bloemendaal geen kwaad. Inmiddels hebben De Musschen al twintig jaar de Bloemigans die met vuurwerk, trommels en gezang voor een beschaafd potje reuring zorgen. Dat wordt gewaardeerd. "Ja, echt geweldig. Ze waren volgens mij de eerste supportersschare in het hockey. Dat geeft een steuntje in de rug", aldus Bloemendaal-speler Glenn Schuurman.

De steun is niet voldoende voor Bloemendaal om ook in 2023 de landstitel binnen te slepen. Pinoké is over twee duels verrassend te sterk. Voor de Amstelveners een historisch moment: nooit eerder werden zij landskampioen.

Tekst gaat verder onder de video.