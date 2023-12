Gunstige bekerloting voor AZ, AFC naar Vitesse in achtste finales KNVB-beker

Als enige Noord-Hollandse club zaten AZ en AFC in de kokers voor de loting van de achtste finales van de KNVB-beler. De Alkmaarders zijn daarbij gekoppeld aan Quick Boys. De amateurs schakelden deze week NAC Breda uit. AFC gaat op bezoek bij Vitesse

AZ plaatste zich gisteren voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Onder erbarmelijke omstandigheden werden de amateurs van HHC Hardenberg na verlenging over de knie gelegd. De ploeg van Pascal Jansen won met 3-2 op Sportpark de Boshoek. De trainer noemde het achteraf een wedstrijd in de 'top 5 slechtste wedstrijden ooit'. Quick Boys is de nummer twee van de tweede divisie.

AFC won gisteravond van RKAV Volendam. In het stadion van FC Volendam wonnen de Amsterdammers met 1-0 door een doelpunt van Wessel Been. De ploeg van trainer Benno Nihom staat in de tweede divisie op de achtste plaats.

De wedstrijden in de KNVB-beker zullen op 16, 17, 18 januari gespeeld worden. De wedstrijd tussen PSV en FC Twente werd eerder vanavond afgelast vanwege het onbespeelbare veld.

De volledige loting:

Hercules - Cambuur

Feyenoord - PSV/FC Twente

AZ - Quick Boys

Excelsior Maassluis - ADO Den Haag

Vitesse - AFC

NEC - Go Ahead Eagles

Almere City FC - Fortuna Sittard

Excelsior Rotterdam - FC Groningen