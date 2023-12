De opvallendste verhalen van NH Sport: Waagplein stroomt vol voor jeugdploeg AZ

We strepen de laatste dagen op de kalender af. Altijd een goed moment om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. Welke video's, verhalen en gebeurtenissen van NH Sport waren zo mooi, bijzonder of leuk in 2023 dat we ze nog één keer onder de aandacht willen brengen? Vandaag: de AZ-jeugd verovert Europa.

Wie had dat gedacht? Een huldiging op zaterdagavond in april op het Waagplein in Alkmaar met enkele duizenden toeschouwers. Niet voor het eerste elftal van AZ, maar voor AZ Onder 18 jaar.

Inmiddels zijn namen als Rome Jayden Owusu-Oduro, Kees Smit, Mexx Meerdink, Jayden Addai en Ernest Poku geen onbekenden meer.

Wereldbeker

Na de huldiging eind april volgt voor AZ in september de strijd om de wereldbeker tegen de leeftijdsgenoten van Boca Juniors. In Argentinië eindigt die finale in 1-1 waarna de strafschoppenserie verloren gaat.

Inmiddels is de volgende jeugdploeg van AZ er in het lopende seizoen in geslaagd te overwinteren in de Youth League. Dat is daarmee voor het derde opeenvolgende jaar gelukt.