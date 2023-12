Live NH Sport: gaat Telstar met een goed gevoel richting het kerstdiner?

De spelers van Telstar zullen vanavond weer 61 iconische traptreden af moeten. De Witte Leeuwen gaan op bezoek bij VVV-Venlo, dat haar wedstrijden in stadion De Koel afwerkt. Beide ploegen willen het jaar goed afsluiten. Of dat lukt kun je live op de radio volgen in de laatste uitzending van NH Sport van dit jaar.