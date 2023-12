De opvallendste verhalen van NH Sport: Amsterdam Pirates in de rollercoaster

We strepen de laatste dagen op de kalender af. Altijd een goed moment om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. Welke video's, verhalen en gebeurtenissen van NH Sport waren zo mooi, bijzonder of leuk in 2023 dat we ze nog één keer onder de aandacht willen brengen? Vandaag het onwaarschijnlijke verloop van de Holland Series met Amsterdam Pirates als winnaar.

Nadat Amsterdam Pirates regerend landskampioen HCAW in de halve finale had uitgeschakeld gingen de Holland Series dit jaar alle kanten op. De underdog uit Amsterdam nam brutaal een 2-0 voorsprong tegen het favoriete Neptunus. Tussen heel veel regenbuien door bogen de Rotterdammers die achterstand om in een 3-2 voorsprong. Hoe lekker is het dan als je aan het einde van de rit de titel grijpt? "Niemand had dit verwacht. Wij ook niet, maar ja, niets is onmogelijk", aldus Pirates-speler Jorrit Penseel.