De opvallendste verhalen van NH Sport: bloedfanatieke coach van Den Helder Suns

We strepen de laatste dagen op de kalender af. Altijd een goed moment om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. Welke video's, verhalen en gebeurtenissen van NH Sport waren zo mooi, bijzonder of leuk in 2023 dat we ze nog één keer onder de aandacht willen brengen? Vandaag aandacht voor Peter van Noord. Veel meer dan de (toenmalige) basketbalcoach van Den Helder Suns.

Het is nog net geen jaar geleden als NH Sport de reportage over de bloedfanatieke Van Noord uitzendt. De coach van Den Helder legt en passant ook nog even uit hoe belangrijk het is dat enkels van spelers goed worden ingetapet. "Bij sommige afgestudeerde fysiotherapeuten is het net of ze er toiletpapier omheen wikkelen", aldus de eerlijke Van Noord.

In de zomer van 2023 komt er na zes jaar een einde aan de samenwerking tussen Den Helder Suns en Peter van Noord. Momenteel is hij werkzaam als talentencoach bij de basketbalbond en hoofdcoach van het Onder 20 team.