De opvallendste verhalen van NH Sport: auto in de kreukels maar toch naar West Ham - AZ

We strepen de laatste dagen op de kalender af. Altijd een goed moment om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. Welke video's, verhalen en gebeurtenissen van NH Sport waren zo mooi, bijzonder of leuk in 2023 dat we ze nog één keer onder de aandacht willen brengen? Vandaag het bijzondere verhaal van een supporter die op weg naar de wedstrijd West Ham United - AZ zijn auto in de kreukels reed.