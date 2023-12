Automobilist ramt gevel hoekwoning in Kudelstaart

Een automobilist heeft vanmiddag in Kudelstaart onbedoeld de gevel van een woning geramd. Dat gebeurde in de Copierstraat, toen de automobilist de auto in een parkeervak wilde zetten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Auto ramt gevel in Kudelstaart - Foto: NH Media

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur, bevestigt een woordvoerder van de politie. "Het was een ongelukje en iedereen is met de schrik vrijgekomen", aldus een politiewoordvoerder. De twee inzittenden van de auto zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleken niets of niets ernstigs te mankeren. Of er op het moment van de botsing mensen thuis waren, is niet bekend.

Auto ramt gevel Kudelstaart - Foto: NH Media