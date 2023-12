Wijk aan Zee is zeer op hem gesteld: postbode Baba Tinting. De 37-jarige bezorger, geboren in Gambia, is in twee jaar tijd zeer geliefd door zijn vrolijkheid en het onvermoeibare zwaaien naar bekenden. Nu, tijdens de feestdagen, heeft Baba het extra druk met alle kerstkaarten. Speciaal voor NH maakt hij even tijd.