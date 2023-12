Opnieuw financiële tegenvaller Zuidasdok: project waarschijnlijk 600 tot 800 miljoen duurder

Volgens Harbers worden de kosten onder meer veroorzaakt door stijgende bouwkosten. Zo vragen aannemers meer geld om in te spelen op eventuele risico's en zijn de materiaalkosten hoger. Een ander deel van het geld wordt vrijgemaakt om onvoorziene logistieke tegenvallers op te vangen.

Daarnaast is het verbreden van de Minervapassage van Station Zuid bouwtechnisch complexer dan eerder werd gedacht. "Met als gevolg meer benodigde kennis, meer buitendienststellingen en een langere doorlooptijd van de werkzaamheden." Volgens Harbers zijn er daardoor een aantal aanpassingen in het ontwerp gemaakt, die er ook aan bijdragen dat de kosten hoger uitvallen.

Budget

Het is niet de eerste keer dat het Zuidasdok-project meer blijkt te kosten dan aanvankelijk gedacht werd. Het budget, waar opdrachtgevers Rijkswaterstaat, Prorail en de gemeente Amsterdam aan meebetalen, werd daarom al vaker opgehoogd. Net als de bijdrage die Amsterdam betaalt: die is inmiddels opgelopen naar 600 miljoen euro.

Een woordvoerder van wethouder van Dantzig benadrukt dat het niet de bedoeling is dat Amsterdam die bijdrage nog een keer ophoogt. In plaats daarvan kijken de opdrachtgevers of er ergens kosten bespaard kunnen worden, met name door het project dusdanig aan te passen dat het goedkoper wordt.

'Moeilijke keuzes'

Wat voor aanpassingen dat zullen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens minister Harbers worden er op dit moment meerdere scenario's bedacht die mogelijk ingezet kunnen worden om geld te besparen. Daarover worden in januari gesprekken gevoerd door de verschillende opdrachtgevers Rijkswaterstaat, Prorail en de gemeente Amsterdam.

Wel Harbers kan alvast melden dat er door de hogere kosten uiteindelijk 'moeilijke keuzes' gemaakt moeten worden die 'negatieve consequenties' tot gevolg kunnen hebben.

Op dit moment is het de verwachting dat het Zuidasdok project tussen 2034 en 2036 klaar is.