De klas van meester Jeroen haalt bijna 9000 euro op voor KiKa met korte broekenactie

De leerlingen uit de klas van meester Jeroen van het OBS het Kompas in IJmuiden dragen al een hele week een korte broek naar school. Ze laten hun knieën zien om geld in te zamelen voor KiKa. Dit jaar hebben zij bijna 9000 euro opgehaald voor het kinderkankerfonds.

Meer dan 70 leerlingen van basisschool het Kompas in IJmuiden doen mee aan de KiKa korte broekenactie. Ondanks alle barre weersomstandigheden zetten ze zich dagelijks in door een korte broek te dragen, allemaal om geld in te zamelen voor het goede doel.

Het begon eigenlijk als een uitdaging. Meester Jeroen draagt bijna elke dag een korte broek en de kinderen wilden zien wie van hen dit het langst kon volhouden. Een van zijn collega's wees hem erop dat er ook een korte broekenactie loopt om geld in te zamelen voor de behandeling van kinderkanker. Vorig jaar werd er meer dan 5000 euro opgehaald, en dit jaar is dat bedrag bijna verdubbeld.