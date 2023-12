HvA moet flink bezuinigen: 'Tot 2028 zullen zo'n 500 voltijdsbanen verdwijnen'

Het College van Bestuur schrijft in de begroting voor 2024 - die afgelopen week unaniem werd ingestemd door de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en in handen is van studentenblad HvanA - 'dat dit niet altijd even makkelijk is en op sommige plekken echt pijn doet'. "HvA-medewerkers mogen in de media lezen dat er ontslagen aankomen. Verbaasde reacties van mijn collega's", schrijft bedrijfseconoom W. Ploos van Amstel op Twitter.

Na de zomer hebben veel studenten zich niet opnieuw heringeschreven voor hun opleiding. "Dat kost faculteiten veel geld. Neem daarbij de gestegen kosten voor energie, panden en het stoppen van de 'coronaspaarpot' van afgelopen jaren en eindstand is dat de HvA de komende jaren meer de zeilen bij moet zetten", aldus de HvanA.

Begroting

Opvallend is dat uit de begroting blijkt dat drie faculteiten (FDMCI, FBE en FMR) niet in staat blijken om al hun plannen uit te voeren zonder extra steun van de HvA. Daarom heeft het CvB besloten om maximaal zes miljoen euro vrij te maken, om hiermee deze faculteiten komend jaar te ondersteunen. In het verhaal staat dat HvA zes miljoen uit de reserves wel kan lijden omdat de hogeschool is financieel gezond is. En ook dit jaar blijft er naar verwachting vijf tot tien miljoen euro over.