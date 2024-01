Op een oude fiets: Met paard en wagen op schelpenjacht

Wie heeft er geen schelpen gezocht op een mooie stranddag? Maar wist je dat er vroeger hele gezinnen waren die ervan moesten leven? Schelpenvissen was een beroep, en met name tussen Castricum en Egmond aan Zee struinden de vissers met paard en wagen langs de vloedlijn. Karrenvrachten vol schelpen trokken ze over een pad door de duinen. Deze sporen, de schelpenpaden, bestaan nog steeds. Net als het haventje in Egmond-Binnen waar de vracht werd gelost en overgeladen op een schuit.