In beeld: zo hoog staat het water in Den Oever nu

Rond drie uur vannacht is de waterstand naar verwachting zo'n 2,70 meter. Om deze reden is de coupure (een dijkgat) vanmorgen al gesloten. Wieringers houden hierdoor droge voeten.

Voor de visafslag (rechts in beeld) zal dat niet het geval zijn. Bert de Groot van de visafslag verwacht dat het water tot 1,5 meter hoogte komt te staan. De nodige maatregelen zijn al genomen.

"Alle elektra, zoals de spoelmachine, weegschalen en heftrucks, hebben we naar een hogere verdieping verplaatst. Maar de kisten hebben we ook verplaatst, want anders spoelen ze zo de haven in. De deuren doen we expres een beetje open. Anders drukt het water die deuren er zo uit", zei De Groot eerder aan NH.